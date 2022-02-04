В Рязани велосипедиста осудили за смертельный наезд на Лыбедском бульваре

Житель Рязани отправится на 1 год в колонию-поселение после трагического происшествия на Лыбедском бульваре. Выехав на велосипеде в зону, где официально движение запрещено, он насмерть сбил женщину.

Как сказано в материалах дела, рязанец попросту не заметил женщину, которая шла по пешеходной дорожке. Это и привело к столкновению.

«Под тяжестью тела осужденного женщина упала на асфальт и в результате падения получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась», - рассказывает пресс-служба областной прокуратуры.

Советский районный суд Рязани признал велосипедиста виновным и приговорил к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.