Рязанцам срочно предлагают работу в столовых при воинских частях.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На работу в столовые при воинских частях Рязани и района срочно требуются сотрудники. Работодатель обещает официальное оформление по Трудовому кодексу России и бесплатное питание. Условие работы – два через два.
Кто требуется для работы в солдатских столовых:
- повара — зарплата 25 тысяч рублей;
- помощники повара — зарплата от 25 тысяч рублей;
- официанты — зарплата от 21 тысячи рублей;
- грузчики — зарплата от 21 тысячи рублей;
- уборщики — зарплата от 21 тысячи рублей;
- мойщики посуды — зарплата от 21 тысячи рублей.
По вопросам трудоустройства звонить по телефону: 8 (926)-385-8198 (менеджер по подбору персонала).
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