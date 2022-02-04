Рязанцам срочно предлагают работу в столовых при воинских частях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На работу в столовые при воинских частях Рязани и района срочно требуются сотрудники. Работодатель обещает официальное оформление по Трудовому кодексу России и бесплатное питание. Условие работы – два через два.

Кто требуется для работы в солдатских столовых:

- повара — зарплата 25 тысяч рублей;

- помощники повара — зарплата от 25 тысяч рублей;

- официанты — зарплата от 21 тысячи рублей;

- грузчики — зарплата от 21 тысячи рублей;

- уборщики — зарплата от 21 тысячи рублей;

- мойщики посуды — зарплата от 21 тысячи рублей.

По вопросам трудоустройства звонить по телефону: 8 (926)-385-8198 (менеджер по подбору персонала).

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