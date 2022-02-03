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Общество3 февраля 2022 16:31

Рязанский троллейбус-мем из «Безумного Макса» спишут с 4 февраля

Машина перестанет выходить в рейс уже с пятницы
Источник:kp.ru
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Фото: vk.com/toporcc

Фото: vk.com/toporcc

Рязанский троллейбус-мем, который сравнили с машиной из постапокалиптического фильма «Безумный Макс», перестанет выходить в рейс с 4 февраля. Об этом сообщили в администрации областного центра.

При этом отмечается, что ремонт транспорта признан нецелесообразным. Троллейбус перестанет обслуживать маршрут №4 уже в пятницу.

Впервые о общественном транспорте в ужасном состоянии рассказали паблике «Топор – горячие новости» с 1,5 миллионами подписчиков в соцсети «ВКонтакте». «В Рязани по городу катается вот такой вот троллейбус. Как вам такое, страны НАТО?», - так авторы подписали изображения.

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