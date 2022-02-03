Сюжет о Рязанской области на федеральном ТВ вышел по инициативе редакции

Фото: ВГТРК.

30 января в вечернем эфире телеканала «Россия 1» на всю страну вышел 9-минутный сюжет о туристическом и экономическом потенциале Рязанской области.

У телезрителей в этот момент не без основания должна была пробудиться гордость за свой родной региона – материал был сделан журналистом Сергеем Зениным профессионально и от души. Однако остался вопрос: редакционный это был материал или коммерческий?

Не секрет, что расценки на федеральную рекламу сильно кусаются и не каждый регион может позволить себе рассказать о своих достижениях на всю страну. Как пишет «Новая газета», ссылаясь на сотрудника столичного пиар-агентства, выход коммерческого сюжета в прайм-тайм на телеканале «Россия 1» может стоить порядка 10 миллионов рублей – серьезная разовая сумма для областного бюджета.

В региональном правительстве домыслы о финансировании сюжета из местной казны опровергли. Да, съемочной группе телеканала «Россия 1» оказали содействие в перемещениях, интервью и сборе материалов, но не более.