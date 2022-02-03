Последние новости о Елене Логуновой: Дмитрий Плоткин рассказал детективу Шумякиной свою версию исчезновения рязанки

Дмитрий Плоткин поделился своей версией исчезновения Елены Логуновой.

Рязанский следователь Дмитрий Плоткин познакомился с частным детективом Екатериной Шумякиной и рассказал ей свою версию исчезновения Елены Логуновой. Об этом на своей странице в Instagram рассказала сама Шумякина.

«Дмитрий Матвеевич Плоткин - человек легенда. Приятное знакомство и полезный разговор», - написала детектив.

В разговоре с нашими коллегами из издания 62info Дмитрий Плоткин сообщил, что знакомство состоялось в студии программы Андрея Малахова. Выпуск шоу был посвящен другому громкому делу - пропаже 15-летней девочки в Волгограде. За кулисами Дмитрий Матвеевич обменялся с детективом соображениями по делу о пропаже Елены Логуновой. В частности была затронута тема целесообразности поисков пропавшей на местности без точных для этого оснований.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).