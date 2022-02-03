Начальником Спасского ОМВД назначили 47-летнего Сергея Кирющенкова. Фото: "Пресса".

28 января 2022 года главным полицейским Спасского района стал подполковник Сергей Кирющенков. Новый начальник ОМВД России по Спасскому району приехал в райцентр из Рязани, где последние полгода исполнял обязанности начальника Советского ОМВД, сообщает «Пресса».

Известно, что Сергею Кирющенкову 47 лет, из которых 24 года он служит в органах внутренних дел.

С 2005 по 2016 Кирющенков трудился в управлении угрозыска по Рязанской области, занимая должность от простого оперативника до старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Специфика - раскрытие карманных краж, а также резонансных квартирных краж.

С 2017 года Сергей Кирющенков возглавлял отдел уголовного розыска, а с 2019 года был заместителем начальника по оперативной работе Советского ОМВД. Последние полгода – и.о. начальника Советского ОМВД.

Ранее сообщалось, что главным врачом Касимовского ММЦ назначили 35-летнего Олега Бровкина. До этого врач-хирург трудился в отделении общей, пластической и реконструктивной хирургии рязанской БСМП (читать подробнее).

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