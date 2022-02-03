В Рязанской области издали постановление о выдаче лекарств от COVID-19

Правительство Рязанской области опубликовало постановление о выдаче лекарств пациентам с COVID-19, которые лечатся на дому. Документ официально устанавливает такую меру социальной поддержки на 2022 год.

Расходы будет обеспечивать областной бюджет с использованием трансфертов из федеральной казны, а также ассигнований резервного фонда региона. Однако сам механизм обеспечения препаратами до сих пор не регламентирован — его только предстоит разработать:

«Порядок и условия предоставления меры социальной поддержки, перечень лекарственных препаратов, которыми обеспечиваются получатели меры социальной поддержки, разрабатываются и утверждаются министерством здравоохранения Рязанской области», - говорится в документе.

После ноября 2020 года, когда по постановлению Правительства РФ начали выдавать первые бесплатные лекарства больным COVID-19, в Рязанской области непрерывно твердят о проблемах с поставками препаратов.

«Дать должны, когда – неизвестно», - фактически отвечали рязанцам.

«Разберитесь, пожалуйста, со всем этим. Почему это происходит? С лекарствами ситуация должна быть исправлена сегодня же», - негодовал губернатор Николай Любимов на заседании правительства 1 февраля.

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