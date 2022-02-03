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Общество3 февраля 2022 13:30

Шацкие школьники, учащиеся дистанционно, получат продуктовые наборы

Планируется обеспечить едой 664 ученика
Источник:kp.ru
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Шацкие школьники, учащиеся дистанционно, получат продуктовые наборы. Фото: admshack.ryazangov.ru.

Шацкие школьники, учащиеся дистанционно, получат продуктовые наборы. Фото: admshack.ryazangov.ru.

Власти Шацкого района обеспечат продуктовыми наборами школьников, обучающихся дистанционно, сообщает пресс-служба местной администрации. Речь идет об учениках 5-8 классов всех школ района, то есть тех, кто ушел на удаленную учебу в соответствии с распоряжением губернатора области.

Уже сформировали 664 комплекта. Сообщается, что цена сухпайка та же, что и стоимость питания, которое дети получали в школах – 60 рублей в день на одного ребенка. Продуктовые наборы школьники получат на все дни периода дистанционного обучения.

Чтобы избежать очередей на выдачу, в каждой школе составят график, по которому и будут выдавать продукты. О дате и времени родителей заблаговременно проинформируют.

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