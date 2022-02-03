Шацкие школьники, учащиеся дистанционно, получат продуктовые наборы. Фото: admshack.ryazangov.ru.

Власти Шацкого района обеспечат продуктовыми наборами школьников, обучающихся дистанционно, сообщает пресс-служба местной администрации. Речь идет об учениках 5-8 классов всех школ района, то есть тех, кто ушел на удаленную учебу в соответствии с распоряжением губернатора области.

Уже сформировали 664 комплекта. Сообщается, что цена сухпайка та же, что и стоимость питания, которое дети получали в школах – 60 рублей в день на одного ребенка. Продуктовые наборы школьники получат на все дни периода дистанционного обучения.

Чтобы избежать очередей на выдачу, в каждой школе составят график, по которому и будут выдавать продукты. О дате и времени родителей заблаговременно проинформируют.