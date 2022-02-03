В Рязани отметили день борьбы с ненормативной лексикой

3 февраля в международный день борьбы с ненормативной лексикой в библиотеке имени Горького прошел круглый стол, посвященный этой проблеме. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Сообщается, что в обсуждении «вируса сквернословия» приняли участие филологи, школьные учителя русского языка и литературы, библиотекари, журналисты, психологи и представители духовенства.

В частности кандидат филологических наук, член орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов сообщил, что русский мат необходимо спасать, а не бороться с ним. По мнению ученого, у этой части языка своя функция.