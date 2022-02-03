В Рязани автобус задел припаркованный Volkswagen Polo

Фото: RZN_LIFE.

3 февраля в Рязани, рядом с автопарком «УРТ», произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

По данным полиции, автобус, заезжавший на стоянку, задел припаркованный автомобиль Volkswagen Polo. По предварительным данным, в дорожном инциденте никто не пострадал.

Информация об аварии также появилась в социальных сетях. Подписчик паблика RZN_LIFE опубликовал кадры с последствиями столкновения, снабдив их комментарием: «Легковушке «продрали» бочину».