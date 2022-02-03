Пятница может стать для Рязани погодным близнецом четверга

Опубликован прогноз для Рязанской области на 4 февраля. В пятницу осадки маловероятны, хотя ранее метеорологи ожидали небольшой снег.

Температура будет почти точь-в-точь, как в четверг: -14...-9 градусов ночью и -8...-3 градуса в светлое время суток. Эти значения близки к климатической норме.

«Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/с», - говорится в прогнозе, что тоже похоже на картину предыдущего дня.

А вот в субботу, исходя из предварительного прогноза, должно стать заметно холоднее (в среднем на 4 градуса). Однако в целом от последнего месяца зимы ждут температур выше многолетних.