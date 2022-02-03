Рязанка просто пришла на прием к сосудистому хирургу. Вот что из этого вышло. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из Михайлова во время приема сосудистого хирурга экстренно госпитализировали женщину в рязанскую ОКБ, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Только в первый день приема специалиста из Рязани пришли десять человек. Троих из них направили на плановую госпитализацию, еще одну экстренно госпитализировали в отделение сосудистой хирургии.

«Во время УЗИ-исследования у пациентки обнаружили тромб в глубоких венах, часть которого оторвалась и частично закрыла просвет легочных артерий, в связи с чем женщину экстренно отправили на госпитализацию в ОКБ», — сказал сосудистый хирург Андрей Крылов.

Как отметили специалисты, сосудистые заболевания остаются распространенной патологией пожилых людей. Именно это и стало причиной для организации приема населения в Михайлове.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!