Рязанцам объяснили, что делать, если экспресс-тест на COVID-19 показал положительный результат.

Если в бесплатном пункте экспресс-тестирования в Рязани человек получил положительный результат на коронавирус, то это является основанием для получения больничного, сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на опергруппу.

Человеку с положительным результатом прямо в пункте экспресс-тестирования выдают бумагу с напоминанием об обязательной самоизоляции и необходимости вызова врача на дом.

Кроме того, данные о положительных результатах тестов поступают в поликлиники, которые сами реагируют на тестирование и начинают работу с пациентом. Когда человека осмотрит врач, данные заносятся в Госуслуги, и после этого открывается больничный лист.

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