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Общество3 февраля 2022 10:57

Сильный туман в Рязанской области сохранится до утра 4 февраля

Региональное МЧС выпустило второе за сутки метеопредупреждение
Источник:kp.ru
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В Рязанской области сильный туман рассеется лишь утром 4 февраля. Второе за сутки метеопредупреждение выпустило региональное МЧС со ссылкой на метеорологов.

По данным синоптиков туман с видимостью не более 200 – 500 метров сохранится в отдельных районах региона в течение всего четверга, 3 февраля, а также ночью и утром в пятницу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области напомнили, что при тумане резко увеличивается вероятность ДТП, поэтому спасатели вновь обратились к автовладельцам с просьбой соблюдать осторожность на дорогах – снизить скорость, избегать резких перестроений и обгонов.

Пешеходам советуют внимательно переходить дороги, тем же, кто страдает сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, стоит вовсе воздержаться от выхода на улицу.

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