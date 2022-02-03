В рязанском детском садике у воспитателя диагностировали коронавирус

Фото: издательство "Пресса".

С 3 февраля в райцентре Путятино закрыли на карантин детский садик «Березка». Соответствующее распоряжении территориального отдела Роспотребнадзора подписано было днем ранее.

Издательство «Пресса», ссылаясь на заведующую дошкольным учреждением Наталью Новикову, сообщает, что причина закрытия - выявление коронавируса у одного из воспитателей.

- Дети на семь дней отправлены на самоизоляцию, - отметила Новикова. – За это время все помещения пройдут дезинфекцию.

Также в Путятине на карантин закрыты две группы детского садика «Сказка».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

3 февраля в Рязанской области выявили более 1000 новых случаев коронавируса

Оперативная группа представила свежую сводку (подробности).