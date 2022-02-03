Осужденный начальник управления энергетики и ЖКХ Ковалев уволился со службы

Заместитель начальника администрации областного центра Игорь Ковалев, осужденный вместе со своим руководителем Сергеем Карабасовым по коррупционном делу, только сейчас написал заявление об увольнении. Об этом сообщает рязанский выпуск «Новой газеты» со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник издания уточнил, что во время следствия и суда Ковалев был официально трудоустроен в городской администрации в должности начальника управления энергетики и ЖКХ.

Напомним, накануне стало известно, что защитники экс-главы администрации Рязани Сергея Карабасова и его заместителя Игоря Ковалева подали апелляцию на обвинительные приговоры Советского райсуда по делу о «пропавшей» детской площадке.