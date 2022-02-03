В поликлинике №11 Рязани заработал многоканальный телефон для вызова врача на дом

В поликлинике №11 города Рязани (улица Новоселов, 26) организовали работу многоканального телефона для вызова врача на дом. Звонить необходимо по номеру: (4912) 47-06-44.

Время работы многоканальной линии поликлиники №11:

- в будние дни — с 08:00 до 19:00;

- в субботу — с 08:00 до 17:00;

- в воскресенье — с 09:00 до 15:00.

Кроме того, в медучреждении отметили, что дистанционная выдача больничного листа возможна при следующих условиях:

- если есть симптомы ОРВИ и температура не выше 37,5;

- нет симптомов ОРВИ, но есть положительный тест на COVID-19;

- если вы не прививались, не болели COVID-19 в течение последних шести месяцев и были в контакте с зараженным COVID-19.

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