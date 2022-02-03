Житель Касимовского района получил срок за наезд на пешехода

В Касимовском районе осудили местного жителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Наезд произошел 13 февраля 2021 года на подъезде к поселку Лакшма. 45-летний водитель потерял управление, съехал на обочину дороги, где сбил идущего по тропинке мужчину. В результате пешеход получил тяжелые травмы, а виновник не стал дожидаться полицейских и уехал.

На суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Более того, касимовец активно помогал следствию и возместил потерпевшему моральный вред. С учетом этого суд принял решение, что виновник может исправиться без реального тюремного заключения и назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Помимо этого, водителю запретили пользоваться автомобилем в течение года.

Приговор пока не вступил в законную силу.