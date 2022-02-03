Половодье в Рязани 2022: в Рязанском районе началась подготовка к паводку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанском районе начали готовиться к весеннему половодью 2022 года. Начали с совещания, на котором обсудили задачи по организации жизнеобеспечения, перевозок жителей сел Заокское и Коростово, а также многое другое.

По данным синоптиков, климатическая весна в Рязанской области может прийти во второй половине марта, при этом высота снежного покрова на сегодняшний день, практически, в три раза превышает среднегодовой уровень. Скорее всего, это приведет к раннему и обильному паводку.

При большом подъеме воды в Оке доставлять жителей селений Коростово и Заокское до Рязани и обратно будут на речных катерах, а внутри сельского поселения – на грузовиках – КамАЗ и «Урал». Расписание перевозок составят позже с учетом обращений, поступивших от местных жителей в прошлом году.

Кроме того, во время паводка на территории Заокского и Коростово будут круглосуточно дежурить представители экстренных служб и сотрудники администрации Рязанского района. Полностью завершить подготовку к весеннему половодью местные власти планируют к началу марта

Ранее метеорологи оценили перспективы половодья в Рязанской области. По их оценкам, опасность повышенных максимальных уровней воды весной имеется (читать подробнее).

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