3 февраля в Рязанской области выявили более 1000 новых случаев коронавируса

В четверг, 3 февраля, в Рязанской области выявили 1027 новых случаев COVID-19. Это абсолютный максимум суточного прироста за два года пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее – 2 февраля – и составлял 972 случая. Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 70 455 человек.

Госпитализация потребовалась 104 рязанцам.

Поправились за сутки в регионе 155 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 58 873 рязанца.

Летальный список за сутки пополнили шесть фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2884 человек.