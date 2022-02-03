Появились фото с места пожара под Рязанью, где в сгоревшем автомобиле обнаружили труп. Фото: Рязанский комментатор.

Появились фотографии с места трагедии в селе Дубровичи Рязанского района, где в сгоревшем автомобиле обнаружили труп мужчины. Снимки выложили в телеграм-канале «Рязанский комментатор».

«В Дубровичах ночью в машине сгорел человек. Погибший, как говорят жители, напился и ушел слушать музыку в автомобиле», - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в селе Дубровичи Рязанского района. Фото: Рязанский комментатор.

Пожар в Дубровичах произошел поздно вечером 2 февраля - вспыхнул автомобиль Renault Logan. В результате происшествия погиб 43-летний мужчина (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!