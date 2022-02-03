«Лыжня России-2022» под Рязанью состоится 12 февраля

Массовая гонка «Лыжня России» в 2022 году состоится 12 февраля на трассе биатлонного комплекса «Алмаз». Фото: vk.com/minsport_62

Массовая гонка «Лыжня России» в 2022 году состоится 12 февраля. О том, что мероприятие все-таки решено провести в назначенный день на трассе биатлонного комплекса «Алмаз», сообщает областное министерство физкультуры и спорта. Старт – в 12:00.

«В этом году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в соревнованиях на дистанциях 5 км и 10 км примут участие только мужчины и женщины старше 18 лет», - рассказали в министерстве.

Для участия в «Лыжне России» требуется регистрация. Комиссия по допуску на соревнования будет работать в СШОР «Олимпиец» (ул. Маяковского, 46) с 9 по 11 февраля с 9:00 до 18:00. Телефоны для справок: 8(4912)27-24-35, 24-68-73. Кроме того, зарегистрироваться можно будет непосредственно перед гонкой на месте старта с 8:30 до 10:00.

Участники смогут добраться из Рязани на бесплатных автобусах с площади Театральной - с 9:00 до 11:00. Обратно они будут ездить с автостоянки биатлонного комплекса «Алмаз» - с 13:30 до 15:00.

«Для участников соревнований предусмотрены палатки для переодевания и работа полевой кухни», - отмечает минспорта.