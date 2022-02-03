Более 100 домов в поселке Семчино остались без холодной воды

В четверг, 3 февраля, рязанский поселок Семчино остался без холодной воды. В этот раз отключение затронуло более 100 домов на улице Свободы. Объявление появилось на сайте городского Водоканала.

О каких-либо аварийных ситуациях не сообщается, поэтому предполагаем, что причиной прекращения водоснабжения стали плановые ремонтные работы на водопроводных сетях.

С 09:30 не будет воды по следующим адресам:

Улица Свободы, дома 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61а, 61б, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130.

Возобновить подачу холодной воды коммунальщики планируют к 17:00.