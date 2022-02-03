В Рязани почистят участки, где проехал замглавы администрации Ясинский

Мэрия отчиталась об объезде города заместителем главы администрации Рязани Борисом Ясинским. Фото: admrzn.ru

Мэрия отчиталась об объезде города заместителем главы администрации Рязани Борисом Ясинским и начальником госжилинспекции Геннадием Шмидтом. Их совместная проверка состоялась 2 февраля.

Одной из точек стала улица Гоголя, 36, где люди жаловались на заваленный снежной кашей двор и междворовой проезд. Для ревизоров УК начала уборку и пообещала проводить ее в дальнейшем. Вот только таких территорий по городу - сотни, а чиновники заезжают лишь к некоторым.

Большинство рязанских УК проводит уборку только на глазах у проверяющих. Фото: admrzn.ru

«Отвратительное состояние тротуара на ул. Березовой. Срочно убрать от снега пешеходную зону от Гоголя до Черновицкой и провести расчистку пешеходных переходов», - поручил Ясинский Дирекции благоустройства города.

Также ДБГ поступили поручения расчистить тротуар на улице Некрасова, обочину на перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе, дорожки на зеленой зоне и пешеходный переход у дома 18 на улице Советской Армии.

Грейдирование с освобождением проезжей части от снега должны провести на улицах Новоселов и Шереметьевской.

«Вы сгребли весь снег на обочину, машины с трудом разъезжаются», - цитирует Ясинского пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, до конца дня 3 февраля Ясинский поручил расчистить территорию вблизи ДШИ №4 и детсада №115 на улице Крупской.