Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 6:15

Рязанскую область накроет туман

Региональное МЧС выпустило метеопредупреждение для водителей
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

3 февраля в отдельных районах Рязанской области возможен туман с видимостью 200 – 500 метров. Он прогнозировался еще ночью, но угроза плохого обзора на дорогах сохранится и в первой половине дня, сообщает региональное МЧС со ссылкой на метеорологов.

Спасатели попросили водителей по возможности снизить скорость движения и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Пешеходам же нужно быть очень внимательными при переходе дорог.

«При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», - говорится в сообщении.

0