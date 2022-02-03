Рязанскую область накроет туман

3 февраля в отдельных районах Рязанской области возможен туман с видимостью 200 – 500 метров. Он прогнозировался еще ночью, но угроза плохого обзора на дорогах сохранится и в первой половине дня, сообщает региональное МЧС со ссылкой на метеорологов.

Спасатели попросили водителей по возможности снизить скорость движения и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Пешеходам же нужно быть очень внимательными при переходе дорог.

«При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», - говорится в сообщении.