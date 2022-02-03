В восьми районах Рязанской области 3 февраля отключат электричество.

3 февраля 2022 года в восьми (8) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- деревня Хрущево, деревня Шелковая — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Перкино — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Добрые Пчелы — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Ершовские Выселки, деревня Малое Дарьино, село Екшур, город Спас-Клепики, деревня Акулово, деревня Тамышево — с 09:00 до 16:00;

- село Задне-Пилево, деревня Ухино — с 09:00 до 17:00;

- деревня Большая Матвеевка, деревня Зубово, деревня Пансурово, село Стружаны, деревня Алтухово, деревня Анциферово, деревня Дунино, деревня Малая Матвеевка, деревня Чебукино, деревня Аверькиево — с 10:00 до 14:00.

Михайловский район:

- село Голдино, деревня Павелково — с 09:00 до 17:00;

- село Козловка — с 13:00 до 15:00;

- село Лобановские Выселки — с 14:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Ивашково, село Малинищи, деревня Бакланово — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- поселок Новоселки — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- деревня Дмитриевский Хутор, деревня Петровка, поселок станции Желтухино, деревня Ленинка, поселок Желтухинский, деревня Гусиловка — с 09:30 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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