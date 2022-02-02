Приостановка суда над заводом «Техно» — удар по репутации Росприроднадзора

28 января в Арбитражном суде Рязанской области в рамках рассмотрения дела о прекращении действия разрешения на выбросы загрязняющих веществ ООО «Завод ТЕХНО» официальный представитель территориального подразделения Росприроднадзора не смог внятно ответить суду, по каким основаниям подан иск и на какие нормы права ссылается ведомство в заявленных к удовлетворению требованиях. В результате суд удовлетворяет ходатайство представителя завода о приостановке судебного дела в Рязани до рассмотрения другого дела по этому же заводу в Туле. И это после эффективной работы федеральных специалистов и персонального внимания руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой к Рязани и «Завод ТЕХНО» в частности.

Депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев возмущен такой позицией территориального подразделения ведомства.

«Независимо от причин такого поведения на суде, это фактически слив своего руководителя и очень серьезный удар по репутации Росприроднадзора как федеральной структуры. Такой работой разрушается доверие граждан к государственным институтам. Данный факт требует всесторонней оценки и принятия мер воздействия», - добавляет Григорий Александрович.

Такое отношение к громкому процессу, ставшему результатом многомесячной работы надзорной структуры и находящемуся под пристальным вниманием общественности и средств массовой информации – это еще и показатель наплевательского отношения к интересам жителей города, вынужденных на протяжении долгого времени дышать выбросами предприятия.