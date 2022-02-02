Прокуратура Шацкого района снова наказала ООО «Ока Молоко» за задержку зарплат работникам

Прокуратура Шацкого района возбудила административное дело в отношении руководства ООО «Ока Молоко» за невыплату заработной платы своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка, проведенная специалистами, установила, что на предприятии нарушается статья 136 Трудового кодекса России, а также правила внутреннего распорядка, в связи с чем за октябрь и ноябрь 2021 года сотрудники организации не получили заработную плату. В общей сложности руководство ООО «Ока Молоко» задолжало рабочим более 47 тыс рублей.

В отношении предприятия завели дело по части 6 статьи 5.27 Кодекса России об административных правонарушениях. Одновременно документы направили в региональную инспекцию труда для рассмотрения по существу. Также в адрес руководителя внесено представление, которое в настоящий момент рассматривается.

ООО «Ока Молоко» не первый раз оказывается в центре внимания надзорных ведомств по причине невыплаты заработной платы своим сотрудникам. Так, в июне 2021 года предприятие, соседством с которым, кстати, не очень довольны жители окрестных сел, задолжало рабочим более 6 млн рублей. В итоге пришлось выплачивать и долги и штраф.