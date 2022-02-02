В Рязани отметили 79-летие победы Красной Армии в Сталинградской битве

Фото: Правительство Рязанской области.

В среду, 2 февраля, в Рязани на площади Победы состоялась церемония возложения цветов в честь 79-й годовщины победы Красной Армии в Сталинградской битве. В памятном мероприятие приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, глава администрации города Елена Сорокина, а также представители депутатского корпуса, силовых структур и общественных организаций.

Победа, ставшая одним из переломных моментов жуткой войны, была отмечена торжественным возложением цветов и троекратным оружейным салютом.

В память о советских воинах, погибших под Сталинградом, была объявлена минута молчания.

В завершении церемонии курсанты Рязанского училища ВДВ прошли торжественным маршем.