Мэрия Рязани рассказала, какие улицы в ночь на 3 февраля будет чистить спецтехника

Мэрия Рязани рассказала о планах по уборке города в ночь на 3 февраля. Так, рабочие Дирекции благоустройства будут вывозить снег с улиц Урицкого, Полонского, Николодворянской, Соборной, а также Московского шоссе. В списке подрядчиков – улицы Новая и Советской Армии.

Грейдирование запланировано на дорогах в Дашково-Песочне. Машины пройдут по улицам Новоселов, Тимуровцев и подъему улицы Советской Армии.

Также предстоящей ночью коммунальщики подметут и обработают противогололедным составом дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта и разворотные круги.

Администрация Рязани вновь обратилась к владельцам автомобилей с просьбой не оставлять транспорт на обочинах, так как он может затруднить работу спецтехники.