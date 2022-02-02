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Общество2 февраля 2022 15:35

Мэрия Рязани рассказала, какие улицы в ночь на 3 февраля будет чистить спецтехника

Автовладельцев просят не парковать транспорт вдоль обочин, чтобы не мешать уборке
Источник:kp.ru
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Мэрия Рязани рассказала о планах по уборке города в ночь на 3 февраля. Так, рабочие Дирекции благоустройства будут вывозить снег с улиц Урицкого, Полонского, Николодворянской, Соборной, а также Московского шоссе. В списке подрядчиков – улицы Новая и Советской Армии.

Грейдирование запланировано на дорогах в Дашково-Песочне. Машины пройдут по улицам Новоселов, Тимуровцев и подъему улицы Советской Армии.

Также предстоящей ночью коммунальщики подметут и обработают противогололедным составом дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта и разворотные круги.

Администрация Рязани вновь обратилась к владельцам автомобилей с просьбой не оставлять транспорт на обочинах, так как он может затруднить работу спецтехники.

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