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Общество2 февраля 2022 14:42

Детские секции в Рязанской области переводят на дистанционку с 3 февраля

Это касается всех учреждений допобразования и всех возрастов
Источник:kp.ru
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С 3 по 17 февраля в Рязанской области учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционный режим работы. Такая информация содержится в распоряжении губернатора Николая Любимова.

В документе содержится поручение: «Организовать реализацию дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий».

Поручение касается всех учреждений, подведомственных министерству образования и молодежной политики, министерству культуры и туризма, муниципалитетам.

Напомним, в школах с 3 по 17 февраля будут учиться дистанционно только классы с 5-го по 8-й. Однако в случае с секциями противоэпидемические меры касаются детей всех возрастов.

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