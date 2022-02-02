Мэрия Рязани изымает землю под старинным домом на Цветном бульваре.
В Рязани изымают земельный участок по адресу: Цветной бульвар, дом №5, для муниципальных нужд. Соответствующее постановление за подписью и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрия Кожина опубликовано 2 февраля.
Дому №5 по Цветному бульвару более сотни лет.
Земельный участок площадью 922 кв. метров изымается «в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».
В перечень изымаемых объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке, входят пять квартир, общей площадью 120 кв. метров.
Дом признали аварийным и подлежащим сносу.
Двухэтажный дом №5 по Цветному бульвару признали аварийным и подлежащим сносу в ноябре 2020 года на основании заключения межведомственной комиссии от 4 сентября 2015 года.
Исходя из публичных данных, дом на Цветном бульваре построили в 1918 году, но вполне вероятно, что гораздо раньше.
В последние годы в доме проживали гастарбайтеры.
Ранее сообщалось, что дом №44 по улице Разина в Рязани признали аварийным. Собственники должны его снести до 2034 года (читать подробнее).
Двухэтажный дом №5 по Цветному бульвару признали аварийным и подлежащим сносу в ноябре 2020 года.
Что планируют построить на месте дома №5 по Цветному бульвару, пока неизвестно.
Дом расположен на земельном участке площадью 922 кв. метров .
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