Артемий Лебедев оценил превращение логотипа Рязани в слова «грязь» и «вонь»

Артмий Лебедев назвал логотип и айдентику Рязани «лучшим проектом месяца» для своей студии и сделал реверанс в сторону губернатора Николая Любимова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Артемий Лебедев поделился в Instagram пародией на логотип Рязани, разработанный его студией. Дизайнер репостнул историю барабанщика из Рязани Александра Нагорного, где разделенное на две части название города превратилось в слова «грязь» и «вонь».

«А логотип Рязани от @temalebedev не так уж плох!», - подписал изображение автор публикации.

Артемий Лебедев поделился в Instagram пародией на логотип Рязани, разработанный его студией.

Ранее Лебедев поделился в Instagram другим примером народного творчества, когда пользовательница соцсети, убрав часть буквы «Я» в логотипе, сделала его похожим на слово «рвань».

Сам Лебедев в одном из своих видео назвал логотип и айдентику Рязани «лучшим проектом месяца»:

«Большое спасибо губернатору Рязанской области Николаю Любимову за поддержку и доверие», - сказал дизайнер.