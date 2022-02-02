3 февраля рязанцам обещают солнечную, но морозную погоду

3 февраля рязанцев ждет вполне комфортная погода с солнцем и без существенных осадков. Прогноз погоды на предстоящий четверг опубликовали областные метеорологи.

Из опасных метеоявлений синоптики ожидают только сохранение гололедицы на дорогах. Помимо этого, ночью и утром отдельные районы области накроет туман.

Ветер прогнозируется слабый и неустойчивый – в ночные часы он будет южным, утром и в течение дня его направление изменится сначала на юго-восточное, после – на восточное. Скорость не превысит 2 – 7 м/с.

Температура воздуха же продолжает стремиться к климатической норме. Ночью подморозит до -8…-13 градусов, днем столбики термометров покажут -3…-8.