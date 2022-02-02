С улицы Колхозной в Рязани эвакуировали Toyota Crown, мешающую уборке снега.

За минувшие сутки с улиц Рязани эвакуировали восемь автомобилей. Все они были припаркованы с нарушениями правил дорожного движения, сообщает УМВД России по Рязанской области.

В частности, на спецстоянку отправили автомобиль Toyota Crown. Японскую иномарку эвакуировали с улицы Колхозной. Водитель оставил автомобиль в зоне действия знака «Остановка запрещена».

По данным УМВД, госавтоинспекторы каждый день освобождают проезжие части Рязани от автомобилей, нарушающих ПДД и мешающих уборке снега.

«Перемещение задержанного транспорта на спецстоянку происходит, если невозможно устранить причины задержания на месте выявленного административного правонарушения», - говорится в сообщении УМВД.

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