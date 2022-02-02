Главным врачом Касимовского ММЦ назначили 35-летнего Олега Бровкина. Фото: Рязанская БСМП.

Главным врачом Касимовского межрайонного медицинского центра (ММЦ) назначен Олег Александрович Бровкин. По данным издательства «Пресса», в должность главврач вступил 2 февраля 2022 года.

До назначения в Касимов 35-летний Олег Бровкин возглавлял отделение общей, пластической и реконструктивной хирургии (третье хирургическое отделение) рязанской больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

Олег Бровкин родился 14 июля 1986 года в Рязани. После окончания школы №17 получил высшее медицинское образование в РязГМУ.

Врач-хирург высшей квалификационной категории женат, воспитывает двоих детей.

Отметим, что на сайте Касимовского ММЦ по-прежнему главным врачом указан Виктор Бардин, которого ранее отстранили от руководства медучреждением. Одна из причин – управление служебным автомобилем в пьяном состоянии.

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