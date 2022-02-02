В Рязани более 40 человек ожидали приема у врача в коридоре поликлиники. Фото: @your_poison999.

В Рязани более 40 человек ожидали приема у врача в коридоре медико-санитарной части областного УМВД. Фотография огромной вереницы людей появилась в группе RZN LIFE | РЯЗАНЬ | РЗН ЛАЙФ.

«Очередь в поликлинике МВД на Полевой», - лаконично подписала фото девушка с ником your_poison999.

На снимке видно, как люди стоят вплотную в узком коридоре перед кабинетами. Несмотря на то что почти все были в медицинских масках, ни о какой социальной дистанции в полтора метра даже и речи не может быть.

В комментариях некоторые рязанцы отметили, что ничего особенного в этой очереди нет и что такую же картину можно увидеть во всех медучреждениях Рязани.

«Там не только сотрудники МВД обслуживаются, но и их члены семьи. И курсанты МВД, ну и областные тоже, поэтому такая очередь», - написала девушка по имени Екатерина.

Ранее рязанка рассказала, как в городской поликлинике №4 ее отец с температурой простоял в очереди на прием к врачу пять часов.