Рязанского производителя молока обязали приостановить работу

Рязанский районный суд вынес решение приостановить деятельность ООО «Мурминское» на 10 суток. Дело возбуждалось Россельхознадзором, который уличил молочно-товарную ферму в грубом нарушении ветеринарных правил.

В ноябре 2021 года Россельхознадзор провел административное расследование по поводу обнаруженных на землях сельхозназначения обгоревших останков и трупов крупного рогатого скота. По итогам этого расследования против «Мурминского» запущено производство по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ.

«Решением суда от 25 января 2022 года юридическое лицо признано виновным (…) и привлечено к ответственности в виде административного приостановления деятельности сроком на 10 суток. Биологические отходы утилизированы установленным образом», - рассказале в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Как пояснили «КП-Рязань» в Рязанском районном суде, ООО «Мурминское» пока не обжаловало данное решение. Впрочем, в силу оно тоже еще не вступило.