В Рязани на фоне рекордных показателей заболеваемости ковидом заметно снижается смертность

В среду, 2 февраля, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще пяти человек (федеральная статистика дает шесть человек).

Все они скончались в январе 2022 года.

Это три женщин – 78 лет, 82 года, 85 лет и двое мужчин – 68 лет, 83 года.

На фоне рекордного роста заболеваемости новым штаммом коронавируса смертность продолжает снижаться. Болезнь протекает в более легкой форме. Еще одна тенденция – отсутствие среди жертв молодых людей.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2878 человек.