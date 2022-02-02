2 февраля в Рязанской области выявили почти 1000 новых случаев COVID-19

В среду, 2 февраля, в Рязанской области выявили 972 новых случая COVID-19. Это абсолютный максимум суточного прироста за два года пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее – 1 февраля – и составлял 871 случая. Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 69 428 человек.

Госпитализация потребовалась 109 людям.

Поправились за сутки в регионе 143 человека. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 58 718 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили шесть фамилий (по региональный данным - пять). На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2878 человек.