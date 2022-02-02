«Единая Россия» представит в правительство предложения из регионов по модернизации первичного звена здравоохранения

В основу отчета лягут инициативы с мест, которые получили региональные отделения «Единой России» при выполнении поручения Владимира Путина о контроле за исполнением программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил глава комиссии Генсовета партии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе ВКС с регионами. Участниками обсуждения стали депутаты Госдумы, секретари региональных отделений партии, в том числе губернаторы, представители минздрава и минстроя.

В своих выступлениях представители регионов обозначили ряд системных проблем при реализации программы – кадровый голод, особенно в сельских территориях, недостаточность мер поддержки медиков, в том числе речь идет о выплатах им, обеспечении жильем. Предложения «Единой России» по решению этих вопросов поддержали профильные министерства.

Например, минздрав одобрил инициативы по расширению программы «Земский доктор» – в том числе речь идет об изменении мер соцподдержки для молодых специалистов, которые после обучения возвращаются работать в родные села. Также по оснащению ФАПов устойчивым интернетом, более активному развитию санавиации, включению медработников в программу льготной дальневосточной ипотеки.

Поддержку получила и озвученная председателем комитета Госдумы по охране здоровья, членом фракции «Единой России» Дмитрием Хубезовым инициатива. «Необходимо ввести KPI вузов, ссузов, чтобы они были заинтересованы в трудоустройстве, более широко использовать альтернативную службу, прежде всего для ребят, которые заканчивают медколледжи», – высказался парламентарий от Рязанской области.

По его словам, в настоящее время следует обеспечить не только строительство необходимого количества фельдшерско-акушерских пунктов, но и достаточное количество специалистов, которые будут там работать. В противном случае, ФАПы не будут востребованы. Нагрузка ляжет на скорую помощь.

В минстрое поддержали предложение «Единой России» об увеличении финансирования на строительство объектов первичного звена. О необходимости выделения дополнительных средств в связи с резким ростом цен на строительные материалы говорили секретари реготделений партии.

Между тем участники совещания отметили, что во многих регионах по инициативе «Единой России» уже действуют собственные меры поддержки.

Как подчеркнул Денис Проценко, представленный на совещании региональный опыт является примером обратной связи и станет основой для контроля за реализацией программы модернизации первичного звена.

«Народная программа «Единой России» легла в основу работы нашей комиссии. В ходе поездок по регионам мы видели новые ФАПы и их оснащение, но они не работали по причине кадровой нехватки. Этот год будет посвящен решению кадрового вопроса и налаживанию взаимодействия с региональными больницами», – заключил он.

Подготовлено "Единой Россией"