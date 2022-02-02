Дом по улице Разина в Рязани признали аварийным и подлежащим сносу. Фото: Яндекс. Карты | https://neq4.ru/

Дом №44 по улице Разина в Рязани признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление 1 февраля 2022 года подписала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

В документе говорится: «Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Рязань, улица Разина, 44, аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации».

Постановление мэрии обязывает собственников помещений дома снести его до 30 сентября 2034 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!