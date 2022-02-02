В результате падения снега на автомобиль в центре Рязани пострадал 37-летний мужчина.

Стали известны некоторые подробности инцидента, произошедшего накануне, 1 февраля, в самом центре Рязани. На улице Соборной у одного из зданий, расположенных недалеко от ТРЦ «Малина», на автомобиль Volkswagen рухнула куча снега. Иномарка получила серьезные механические повреждения.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, все случилось примерно в 14.37 вблизи дома №13 по улице Соборной. Снег упал на машину в тот момент, когда она проезжала по второстепенной дороге.

В результате произошедшего пострадал 37-летний водитель иномарки. Мужчина получил травмы головы, его пришлось госпитализировать.

По факту произошедшего региональное УМВД проводит проверку.