С 3 февраля учащиеся девяти школ Рязани вернутся на занятия в классы

Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что по состоянию на 2 февраля в областном центре из-за разгула вирусных заболеваний закрыты 12 школ.

Вместе с тем уже 3 февраля девять из них вернутся к работе – это школы №№ 7, 9, 31, 49, 58, 60/61, 68 и 72.

В школах №№ 1 и 70 карантин продлен еще на неделю. В школе № 44 карантин действует с 31 января по 6 февраля.

С 3 февраля повторно закрываются школы №№ 33 и 46.

Кроме того, карантинные ограничения действуют в 294 классах 35 школ.

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Но с 1 февраля семь из них вернутся к работе (подробности).