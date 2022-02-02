На Солотчинском шоссе под Рязанью временно перекроют движение

2 февраля под Рязанью временно перекроют движение по Солотчинскому шоссе. Причина – прокладка линий связи на 61 километре автодороги Спас-Клепики – Рязань, сообщает областной минтранс.

Работы, связанные с перекрытием, в районе села Поляны планируется провести всего за 10 минут – с 11:20 до 11:30.

Ранее сообщалось, что перекресток между селом Поляны и коттеджным поселком Снегири вблизи упомянутого участка оборудуют светофорами.