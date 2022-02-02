От Возрожденья до Клепиков: в девяти районах Рязанской области 2 февраля отключат электричество.

2 февраля 2022 года в девяти (9) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся 27 населенных пунктов. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- деревня Ершовские Выселки, деревня Большое Дарьино, деревня Малое Дарьино, города Спас-Клепики (улица Луговая), деревня Ершовские Выселки, село Екшур, деревня Тамышево — с 08:30 до 17:00;

- деревня Акулово — с 09:00 до 16:00.

Пронский район:

- деревня Возрожденье — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- поселок Новоселки — с 09:00 до 16:00;

- село Коростово, деревня Ровное, село Дубровичи — с 10:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Константиново, село Ходынино — с 10:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Огородниково — с 10:00 до 17:00;

- село Веретье — с 09:00 до 17:00;

- село Перкино — с 09:00 до 16:00.

Сараевский район:

- поселок Новополье — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Хрущево, деревня Шелковая, поселок совхоза имени Ленина — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Голдино, деревня Павелково, село Рачатники, деревня Прудские Выселки — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- поселок совхоза «Смена» — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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