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Общество1 февраля 2022 16:17

Обнаженной женщиной, прогуливавшейся по трассе М-5 «Урал» на окраине Рязани, займется полиция

В пресс-служба регионального УМВД России сообщили, что проводится проверка
Источник:kp.ru
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На окраине Рязани обнаженная женщина прогуливалась по проезжей части трассы М-5. Фото: Дягилево ВКонтакте | Александр Грехов.

На окраине Рязани обнаженная женщина прогуливалась по проезжей части трассы М-5. Фото: Дягилево ВКонтакте | Александр Грехов.

Полиция Рязани проверит инцидент с появлением на федеральной трассе М-5 «Урал» в районе Дягилево обнаженной женщины. Об этом редакции сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области. Действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, что днем во вторник, 1 февраля, проезжающие автомобилисты (по направлению из города) заметили абсолютно голую женщину, шедшую навстречу автомобильному потоку. Пользователи соцсетей предположили, что женщине не в себе.

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