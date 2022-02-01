Обнаженной женщиной, прогуливавшейся по трассе М-5 «Урал» на окраине Рязани, займется полиция

На окраине Рязани обнаженная женщина прогуливалась по проезжей части трассы М-5. Фото: Дягилево ВКонтакте | Александр Грехов.

Полиция Рязани проверит инцидент с появлением на федеральной трассе М-5 «Урал» в районе Дягилево обнаженной женщины. Об этом редакции сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области. Действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, что днем во вторник, 1 февраля, проезжающие автомобилисты (по направлению из города) заметили абсолютно голую женщину, шедшую навстречу автомобильному потоку. Пользователи соцсетей предположили, что женщине не в себе.