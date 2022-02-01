Рязанский государственный университет перешел на удаленку

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина объявил о переходе на дистанционный режим обучения. Уже со 2 февраля и, как минимум, до 12 февраля занятия будут проходить в онлайн-режиме с использованием вебинарных платформ (Zoom, Microsoft Teams и других).

«Будет выдержано время и порядок стационарного расписания занятий, осуществлен контроль посещаемости», - отметили в вузе.

Работников профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательный персонал кафедр также перевели на удаленку. В релизе говорится, что таким способом руководство стремится обеспечить «безопасные для всех участников образовательного процесса условия» в текущей эпидемиологической обстановке.

Как сообщалось ранее, с 3 по 17 февраля 2022 года на дистанционный режим обучения временно перейдут 5-8 классы всех школ Рязанской области (подробнее).