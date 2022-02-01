Работник салона сотовой связи в Рязани продавал информацию о соединениях абонентов

В Рязани будут судить 28-летнего бывшего работника одного из салонов сотовой связи, которого обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров. Прокурор Железнодорожного района Рязани уже утвердил обвинительное заключение.

Как установило следствие, в ноябре 2020 года мужчина устроился продавцом-консультантом в салон сотовой связи. В силу служебного положения он получил доступ к «конфиденциальной информации о соединениях между абонентами». Согласно требованиям законов, подобную информацию можно передавать третьим лицам только согласия самих пользователей, а также по решению суда.

Но предприимчивый продавец решил подзаработать, поэтому в январе 2021 года получил детализации соединений между абонентскими устройствами девяти граждан, а полученную информацию продал.

Пресекли криминальный бизнес мужчины сотрудники подразделения по обеспечению информационной безопасности УФСБ России по Рязанской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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