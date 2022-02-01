На окраине Рязани обнаженная женщина прогуливалась по проезжей части трассы М-5. Фото: Дягилево ВКонтакте | Александр Грехов.

Днем 1 февраля на окраине Рязани проезжающие автомобилисты заметили абсолютно обнаженную женщину, которая спешила куда-то навстречу движущемуся транспорту по центру дороги.

«Будьте аккуратнее. По дороге возле остановки «станция Дягилево» ходит женщина без одежды, явно не в себе. Может, кто узнает ее», - написал рязанец Александр Грехов в паблике «Дягилево ВКонтакте».

Позже стало известно, что на сообщение в соцести отреагировали правоохранительные органы. В ближайшее время полицейские выяснят все обстоятельства случившегося в рамках проверки.

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