Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 14:23

На окраине Рязани обнаженная женщина прогуливалась по проезжей части трассы М-5

Камера видеорегистратора сняла даму у остановки «станция Дягилево»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
На окраине Рязани обнаженная женщина прогуливалась по проезжей части трассы М-5. Фото: Дягилево ВКонтакте | Александр Грехов.

На окраине Рязани обнаженная женщина прогуливалась по проезжей части трассы М-5. Фото: Дягилево ВКонтакте | Александр Грехов.

Днем 1 февраля на окраине Рязани проезжающие автомобилисты заметили абсолютно обнаженную женщину, которая спешила куда-то навстречу движущемуся транспорту по центру дороги.

«Будьте аккуратнее. По дороге возле остановки «станция Дягилево» ходит женщина без одежды, явно не в себе. Может, кто узнает ее», - написал рязанец Александр Грехов в паблике «Дягилево ВКонтакте».

Позже стало известно, что на сообщение в соцести отреагировали правоохранительные органы. В ближайшее время полицейские выяснят все обстоятельства случившегося в рамках проверки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

0